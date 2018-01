A Perugia quest'anno il Carnevale inizia sul Minimetrò: torna il costume del Bartoccio

Si preannuncia quest’anno una apertura clamorosa del Carnevale perugino: la presentazione del nuovo costume del Bartoccio, realizzato dalla ditta Divertilandia di Perugia, e l’incontro tra il Sindaco e la maschera perugina! Infatti il Bartoccio entrerà in città, e dato che non ha più il carro con i buoi, verrà in centro su un mezzo moderno: il minimetrò! Per l’occasione sarà presentato il nuovo costume, e saranno lette bartocciate, come sempre graffianti e mordaci, tra le note allegre delle musiche popolari umbre.

La conclusione del suo arrivo sarà davanti al Sindaco di Perugia, che gli affiderà le chiavi della città per tutto il carnevale: il Bartoccio sarà dunque il re del carnevale perugino. L’appuntamento è per sabato 20 gennaio alle ore 17,30 alla stazione Minimetrò di Pian di Massiano, da dove il Bartoccio raggiungerà il Pincetto e poi il Palazzo dei Priori. Il costume del Bartoccio è realizzato dalla Sartoria Teatrale di Divertilandia. L‘attore Graziano Vinti lo indosserà per impersonare il Bartoccio, insieme alla Rosa impersonata da Nicoletta Rondini,e sarà accompagnato dalla musica di Goffredo Degli Esposti, Roberto Cecchetti, Marcello Ramadori.