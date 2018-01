Una “Gara di Bartocciate” per scegliere la “Bartocciata dell’anno”: in giuria... i cittadini

Le Bartocciate tornano al centro delle Giornate in onore del Bartoccio: infatti Sabato 27 gennaio alle ore 18, alla sala Miliocchi in Corso Garibaldi 136, si terrà la Gara di Bartocciate. Sono state scelte dodici tra le bartocciate che hanno imperversato in rete negli ultimi mesi e che saranno lette da Graziano Vinti, accompagnato all’organetto da Marcello Ramadori e all’ukulele da Luigi Cordidonne.

Le Bartocciate, come si sa, per antica tradizione sono anonime perché vengono dal popolo, e quindi la gara non sarà tra gli autori ma tra i testi delle bartocciate. Il pubblico infatti assegnerà le sue preferenze a quelle che riterrà più graffianti e riuscite, in modo che alla fine sarà scelta la “Bartocciata dell’anno“!

La serata promette dunque di essere divertente e piena di satira, di cui saranno oggetto i nostri amministratori locali così come i poltici nazionali: nessuno sarà risparmiato dalle salaci punture del Bartoccio! Ale termine della Gara di Bartocciate, alle ore 20,00, si terrà l’annuale Cena del Bartoccio, con intermezzi di musica popolare, durante la quale avverrà appunto la proclamazione della Bartocciata dell’anno. Per la cena è obbligatoria la prenotazione, entro giovedì 25 gennaio, al 340 283 1959