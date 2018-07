Bartender Trio Live al Trasimeno Blues Festival: ecco dove e quando

Domenica 29 Luglio a Castiglione Del Lago (PG), il trio umbro dei Bartender si esibirà dal vivo in concerto in occasione del Trasimeno Blues Festival edizione 2018.

Un appuntamento da non perdere, a partire dalle ore 20:00, presso il “SeidiVino Landscape Restaurant”, in Via Belvedere. «Da diverso tempo ci stiamo preparando al meglio per questo gustoso evento in uno dei festival blues più importanti e meglio organizzati nel centro Italia” - riferisce David, cantante e chitarrista.» Aggiunge Svedonio, la mente artistica del trio: «Siamo ben contenti di proporre il nostro spettacolo ed il nostro repertorio al sempre attento pubblico del festival.»

Il trio acustico Bartender nasce nel 2006, sei mani, tre chitarre acustiche e tre voci per creare un sound unico e potente che ormai è conosciuto in diverse parti del mondo, vista la loro attività concertistica che si svolge maggiormente in Europa e anche oltreoceano, come dimostra la loro ultima tournée ad Hong Kong, Cina.

Formato da Gabriele Tardiolo a.k.a. Svedonio, David Tordi e Valerio Bellocchio, il progetto Bartender si ispira alla musica nera con tutte le influenze che anch’essa ha avuto nel corso dei secoli, e proprio da lí i tre musicisti ripercorrono tutte le strade segnate dal Blues e dal Rock tramite l’utilizzo delle loro chitarre acustiche.

Sicuramente una serata degna di nota e ricca di sorprese musicali, grazie alle tre chitarre umbre.