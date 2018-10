Baracconi 2018, conto alla rovescia per l'inaugurazione del luna park di Pian di Massiano

Conto alla rovescia per i Baracconi 2018. Il Luna Park di Pian di Massiano aprirà i battenti sabato 13 ottobre. La chiusura, invece, è prevista per l'11 novembre. Le giostre e le attrazioni saranno aperte tutti i giorni, dalle 15 alle 24.

L'anno scorso il luna park di Perugia aveva portato in città 130 attrazioni e due giostre speciali: una direttamente dall'Ocktober Fest. Una festa per tutta la città e un appuntamento tradizionale per Perugia.