Un giorno insieme: una serata di beneficenza al Barabba di Todi ascoltando i brani dei Nomadi

Una occasione per ascoltare i brani dei Nomadi, e non solo, con l'intrattenimento musicale della Tribute band ufficiale Opera Nomade e dei Sunrise per una causa di beneficenza.

Ospite d'onore della serata dal titolo ‘Un giorno insieme’ in programma al Barabba di Todi (sabato 14 aprile, dalle ore 20) sarà l'Associazione Io Posso che presenterà il suo progetto ‘La Terrazza - Tutti al mare!’: un accesso attrezzato al mare per persone affette da SLA, patologie neuromotorie e altre disabilità motorie.

Un giorno insieme quindi, per divertirsi ma soprattutto per aiutare chi ha difficoltà anche ad andare un giorno in spiaggia con la famiglia. Un piccolo contributo, ma può fare la differenza esserci. Presenterà la serata, Alessandro Cavalieri.

Per la cena completa ed il concerto (20 euro), nella splendida location messa a disposizione del Barabba, è richiesta la prenotazione al 340 0902566.