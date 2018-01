Genesis day winter, al Barabba di Todi concerto con un super gruppo inedito

Dopo gli eventi di Bevagna, Assisi, Foligno e Nocera Umbra degli anni scorsi, continua la vocazione genesisiana dell’Umbria. Ora tocca a Todi ospitare la sessione Winter della quarta edizione del ‘Genesis Day’: una serata dedicata esclusivamente ai Genesis e alla loro straordinaria parabola artistica. Affermatisi all'interno del movimento del “progressive rock”, con milioni di dischi venduti in tutto il mondo, sono considerati uno dei gruppi più importanti ed innovativi della storia del rock. Sul palco del fantastico ed accogliente Barabba di Todi, sabato 3 febbraio (dalle ore 20 con possibilità anche di cenare) si esibiranno in un'unica formazione inedita i Dusk-eB@nd e i Mad Men Moon.

Gli originali componenti dei Dusk-eB@nd si incontrano attraverso una Yahoo List dedicata ai Genesis (Dusk List, appunto). Nasce per essere un esperimento temporaneo: musicisti appassionati della musica dei Genesis che si trovano per suonare assieme. Tutto viene organizzato via mail e da qui prende spunto il nome Dusk e-B@nd, che non è sicuramente né il più bello e nemmeno il più facile da ricordare. Ma non era pensato per durare! La Dusk e-B@nd ha ospitato molti musicisti tra le sue fila, anche solo per un paio di concerti, essendo nata, appunto, per unire la passione e cementare l'amicizia. In repertorio ci sono brani che coprono quasi tutta la discografia dei Genesis: da The Knife a No Son Of Mine. A seconda delle occasioni, vengono utilizzati diapositive e costumi del periodo Gabriel. Dusk e-B@nd è la prima band italiana ad aver rappresentato l'intero ‘The Lamb Lies Down On Broadway’, ricreando scenografie e costumi del tour Genesis 74/75, ed utilizzando le diapositive originali.

Ai Mad Men Moon non servono presentazioni: la magica voce di Max Palazzo guida una delle Cover Band italiane dei Genesis più attiva negli ultimi dieci anni. Si propone di ricreare le magiche atmosfere del grande gruppo inglese rivisitando il repertorio senza fare distinzioni tra l'era Gabriel e quella Collins, nel segno di una cifra stilistica unica che non teme i segni del tempo. Un gradito ritorno dopo l'enorme successo al Genesis Day della scorsa estate.

Annunci e prenotazioni - In concomitanza col carnevale, per la serata è gradita anche la maschera in stile genesisiano. Per gli amanti dei Genesis e in generale della musica, quello del 3 febbraio al Barabba di Todi è un avvenimento da non perdere. Durante la serata, verrà presentato anche il ‘Genesis Day Summer’ descrivendo tutti i dettagli, e annunciando l'ospite estivo. Per la cena completa ed il concerto (25 euro), nella splendida location messa a disposizione del Barabba, è richiesta la prenotazione al tel. 3400902566.

Barabba - La discoteca Barabba Lounge Music Bar è luogo di incontro per la vita notturna umbra, numerosi eventi di vario genere, serate a tema, ospiti e dj di eccezione, Privè esclusivo ed elegante. Impianto audio/video di prim'ordine, ambiente distinto ed elegante, per un pubblico di tutte le età. Il Barabba Lounge Music Bar si presta perfettamente anche per performance live di artisti e gruppi. L'ampio palco modulabile e il potente impianto non pongono limiti nel numero e il livello degli artisti che si possono esibire. Qui si svolgono eventi con concerti di tutti i generi: dal rock, al pop italiano e straniero, revival e cover band, fino ad arrivare alle band della scena locale.