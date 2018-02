Al Bar Pellas ogni giovedì un appuntamento diverso con la musica live: ecco gli ospiti di domani

Al Bar Pellas, come ogni giovedì di ogni mese, un nuovo live per gli appassionati di musica, per una serata intima ed acustica: ospiti di questa settimana i Souldò Acoustic Duo, un duo dalle melodie blues anni '30, diramazioni grunge, perlustrazioni nella musica elettronica degli anni '90, contaminazioni folk ed alternative. Sono RadioHead, the Doors, Ben Harper, Robert Johnson, Rolling Stones, B.B. King e tanto altro di buono che la musica ha prodotto. Il tutto proposto in essenza acustica.

È un progetto di: Massimiliano Fratticcioli, Chitarra Solista e Lucio Biondi, Chitarra Ritmica e Voce.

Per rimanere aggiornati su tutti i live che il Bar Pellas propone, è possibile trovarli sulla loro pagina facebook Bar Pellas.