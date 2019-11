Black Friday, a Collestrada un week end a tutto shopping: sconti fino al 70%

Il Centro Commerciale Collestrada si prepara per weekend ricco di occasioni: sconti fino al 70% su abbigliamento, elettronica, sport, cosmetica, gioielleria, articoli per la casa e molto altro.

Venerdì 29 novembre sarà possibile approfittare delle fantastiche promozioni fino a mezzanotte. La serata sarà inoltre animata dalla dixieland band “Camillocromo”, che accompagnerà lo shopping serale a partire dalle 21.00.

Per i genitori che vogliono godersi gli acquisti in tranquillità è a disposizione Ludolandia, lo spazio interno dedicato ai bambini, in cui giocare e disegnare sotto l'occhio attento delle educatrici. Ludolandia è aperto dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 20.00, sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 20.00 con orario continuato.

Tanti sono gli sconti che proseguiranno per tutto il fine settimana: per ulteriori informazioni e per conoscere tutte le promozioni.