Tricarico in concerto, pop d’autore al Bad King di Perugia: il cantautore dalla scrittura lirica e surreale

Un cantautore unico nel panorama italiano, dalla scrittura lirica e surreale. Questo sicuramente è Tricarico, atteso in concerto a Perugia. Mercoledì 24 gennaio (ore 21.30 ad ingresso gratuito, prenotazione consigliata) si esibirà al Bad King. Un ritorno sul palco del club perugino a quasi due anni di distanza dalla sua prima apparizione. Sempre accompagnato dal compositore Michele Fazio al piano, Tricarico (voce e flauto traverso) sarà nel capoluogo umbro per una tappa del suo “Da chi non te lo aspetti tour 2017-2018”. Un concerto elettro-acustico nel quale ripropone vecchi e nuovi successi rivisitati da incursioni teatrali e coronati da inedite involuzioni strumentali col piano di Fazio. Un concerto intimo e minimale, discorsivo, di pop d’autore dal piglio elegante e sofisticato, in cui resiste solo l’indispensabile, un pianoforte ed una voce: il resto lo fanno le sue canzoni ed i suoi racconti.

Proseguono così i live del mercoledì sera al Bad King, palco per concerti attivissimo a Perugia, con eventi sempre in esclusiva grazie alla direzione artistica di Antonio Ballarano. Dopo quelli già archiviati di Ellade Bandini e Dennis Chambers, Giacomo Toni, la Perugia jazz Reunion capitanata dal sax baritonista Rossano Emili, la musica latina dei Sin Fronteras e molti altri, ora quindi c’è attesa per Tricarico.

Francesco Tricarico è noto al grande pubblico per il successo ‘Io sono Francesco’ nel 2000, che gli valse un disco di platino. Successo poi replicato nel 2008 con il brano ‘Vita tranquilla’ lanciato a Sanremo e col quale ottenne il Premio Mia Martini, l'ambito premio della critica. Francesco è reduce anche dal suo debutto come artista figurativo, cinque delle sue opere sono esposti nell’importante galleria De Magistris e tanti altri alle Officine Eos di Milano.

In occasione dell’uscita del nuovo album ‘Da chi non te lo aspetti’, e del nuovo singolo estratto ‘Una cantante di musica leggera’, realizzato con la featuring di Arisa, e con brano ‘Stagioni’, Tricarico presenta un nuovo tour. Artista, cantautore immaginifico ed astratto, il cui linguaggio unico ha abbracciato un pubblico sconfinato raggiungendo con i successi ‘Io Sono Francesco’ e ‘Vita Tranquilla’, vecchi e giovani convincendo pubblico e critica, torna sui palchi della penisola con un nuovo live. Con un temperamento d’artista, un carattere ed una personalità che lo contraddistinguono sul palco e nella vita privata, Francesco non ha mai perso l’ispirazione e la voglia di raccontare storie in musica. Questo tour coni suoi silenzi e la sua minimalità forse è il più autorialmente rilevante. Francesco sul palco è spontaneo, auto-ironico, sincero, surreale, rinnovato nel canto e nello stile; propone, sperimenta, rielabora vecchi e nuovi successi come ‘Io sono Francesco’, primo posto nel 2000 nella classifica italiana dei dischi più venduti e Disco di Platino, ‘Vita Tranquilla’ (Sanremo 2008 – Premio della critica Mia Martini), “La Situazione non è buona” (scritta nel 2007 per Adriano Celentano), “Musica” e “Solo per te” (colonna sonora e canzone per i titoli di coda del film Ti amo in tutte le lingue del mondo di Leonardo Pieraccioni), “Pomodoro” e ancora “L'America”, “Le conseguenze dell'ingenuità”, “Riattaccare i bottoni” e tanti altri offrendo eventi live sempre nuovi e originali, provocatori, mai urlati e vissuti con la delicatezza e il garbo che da sempre lo contraddistinguono.