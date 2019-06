Baby swap party a Perugia: grande divertimento al Parco San Quirico

Si svolgerà il prossimo sabato 8 giugno il Baby Swap Party, una vera e propria festa nella quale le mamme possono incontrarsi e dare vita al baratto, come modo di fare shopping a costo zero, all’insegna del riciclo, della solidarietà e del piacere di trascorrere del tempo insieme.

L’iniziativa, organizzata dalle socie del Comitato di quartiere “San Quirico” di Perugia, si terrà presso il parco omonimo, in collaborazione con “Le Riciclamche”, dalle ore 16 alle ore 19.

Ciascun partecipante potrà portare e scambiare al massimo 10 cose, in buono stato e pulite, per bambini da 0 a 14 anni. Ci si potrà scambiare abbigliamento, accessori, scarpe, giochi e libri. Vietatissimo l’uso del denaro. “I bimbi crescono molto velocemente e spesso ci si ritrova pieni di oggetti non più utilizzati o ingombranti, per non parlare dei giochi con i quali i bimbi non giocano più da mesi. Il baby swap party è, quindi, un’occasione per dare nuova vita a questi oggetti, facendo incontrare genitori e bambini e dar vita ad uno scambio consapevole e mirato al valore del riuso.” A fine giornata, gli oggetti non scambiati verranno esposti in altri mercati del baratto, donati a famiglie bisognose, a reparti ospedalieri o ad altre associazioni solidali. Tutte le informazioni sull’iniziativa e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito del Comitato all’indirizzo www.comitatosanquirico.it