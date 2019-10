Avanti Tutta Onlus protagonista della Sagrantino Running di Montefalco

Sport, benessere, salute, territorio e paesaggio acquistano valore se insieme ci si mette anche la solidarietà. Per questo motivo, Avanti Tutta Onlus sarà protagonista a Montefalco della prima edizione della “Sagrantino Running”, prevista per il 2 e il 3 novembre.

Diverse le gare previste alla Sagrantino Running, competizione podistica sulla doppia distanza di 13 e 26 chilometri. La prima è il “Trofeo Terre della Custodia”, il secondo il “Trofeo Perticaia”. Molte anche le azioni collaterali come la Nordic Walking e la corsa Kids. Proprio attraverso la corsa Kids, Sagrantino Running farà un regalo alla nostra associazione, devolvendo tutto l’incasso.

“Un grande attestato di vicinanza e sensibilità – spiega l’associazione – che rende omaggio alla memoria del nostro grande Leo, che dello sport in generale, e della corsa in particolare, ha fatto un’arma contro la malattia divenendo un simbolo per gli tutti gli altri malati”.

Ogni partecipante dunque alla gara Kids avrà un nostro braccialetto e nel corso della manifestazione, sarà presente a Montefalco un nostro stand.