Avanti tutta Days, sabato 7 settembre l'inaugurazione della manifestazione ideata da Leo Cenci. Sport, salute e solidarietà parole d'ordine

All'insegna di sport, salute e solidarietà si terrà sabato 7 settembre alle ore 10, presso il Percorso Verde “Leonardo Cenci” di Pian di Massiano, l’inaugurazione della settima edizione degli “Avanti tutta days”, la festa dello sport voluta e pensata da Leonardo Cenci e che l’associazione da lui fondata sta portando avanti con orgoglio e forza. Al taglio del nastro parteciperanno il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Donatella Porzi e altre autorità, amici, volontari sportivi e curiosi.

Quanto allo Sport, saranno presenti operatori qualificati di varie attività sportive e ricreative, con la possibilità di praticare le diverse discipline. Ben 44 le attività da palco previste tra sabato e domenica, 30 le associazioni presenti.

Per la Salute lo spazio sarà destinato a realtà di prevenzione fuori dai luoghi deputati alla pratica sanitaria, con l’auspicio che tale occasione rafforzi l’attitudine delle persone alla salute personale e collettiva. Verrà allestito un piccolo “Villaggio della salute” dove trovare, per esempio, l’Avis, la Croce Rossa e altre realtà impegnate nello screening, dalla diabetologia alla cardiologia passando per le visite respiratorie. Non mancherà infine un’area Solidarietà, che ospiterà le associazioni della “Rete del Sollievo”. “

L’appuntamento è realizzato con il patrocinio del Comune di Perugia, della Regione Umbria, della Provincia di Perugia, del Coni dell’Umbria e dell’Azienda ospedaliera di Perugia.