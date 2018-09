Avanti Tutta Days a Pian di Massiano, si comincia alla grande: sport, divertimento e salute

Grande entusiasmo ed allegria hanno fatto da cornice all’inaugurazione della sesta edizione degli "Avanti Tutta Days" che si è tenuta questa mattina (sabato) alla presenza di numerose persone. Hanno tagliato il nastro insieme a Leonardo Cenci il sindaco di Perugia Andrea Romizi, la presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria Donatella Porzi, i consiglieri regionali Carla Casciari e Giacomo Leonelli, la senatrice Nadia Ginetti, ed alcuni giocatori del Perugia Calcio: Simone Perilli, Mattia Mustacchio, Marco Moscati e Christian Kouan. Presenze che hanno voluto sottolineare la bontà della manifestazione voluta e promossa dall'Associazione Avanti Tutta onlus ed organizzata quest’anno in collaborazione con Francesco D'Arcangelo.

“Gli Avanti Tutta Days – ha detto Andrea Romizi – sono diventati un appuntamento fisso per i cittadini di Perugia, basta guardare la gente che è presente questa mattina al percorso verde. Leonardo e i volontari della sua associazione fanno sempre un lavoro grandissimo per lanciare un importante messaggio legato ai sani e corretti stili di vita e non solo con questa manifestazione”.

“Motto della nostra iniziativa è sport, divertimento e salute – ha rimarcato Leonardo Cenci – e credo che gli Avanti Tutta Days incarnino in pieno il significato di queste tre parole. Il mio obiettivo è rendere questa manifestazione il più importante e completa possibile per riuscire a coinvolgere sempre più persone. Per l’edizione del 2020 – ha terminato Cenci - conto di riempire tutta l’area verde di Pian di Massiano di attività”. Prima del taglio del nastro gli atleti del Perugia Calcio hanno donato al presidente della onlus un gagliardetto della società.