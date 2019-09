Avanti Tutta Days 2019, un successo nel nome di Leo

Il messaggio di Leonardo Cenci è vivo e ben radicato. E' questo il bilancio dell’associazione “Avanti tutta Onlus” alla fine della due giorni degli Avanti tutta days, giunti alla settima edizione, la prima senza Leonardo.

Decine i volontari mobilitati nelle tre aree animate dalle nove associazioni del mondo della salute, da quelle della “Rete del sollievo” e da quelle sportive che si sono succedute sul palco in oltre quaranta attività nell’arco di due giorni. Quasi settemila gli sportivi che non sono voluti mancare, anche solo per esserci, nel segno di Leo e nonostante il tempo incerto.

Non sono mancati gli amici di sempre di Leonardo e di “Avanti tutta”, a cominciare da Luca Panichi, l’atleta in carrozzina che ha corso l’anello del Percorso Verde per ricordare Leonardo. Forte come sempre la presenza delle Istituzioni, a iniziare dal sindaco di Perugia Andrea Romizi, con gli assessori Edi Cicchi e Clara Pastorelli, la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Donatella Porzi e i consiglieri regionali Giacomo Leonelli e Carla Casciari, la consigliera provinciale Erika Borghesi.

L’associazione intanto è già in moto per i prossimi appuntamenti, che la vedranno protagonista presso le strutture dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia attraverso donazioni e impegni che renderanno la vita del malato sempre migliore.