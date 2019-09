"L'Autunno del Medioevo in Umbria", uno spaccato della cultura figurativa in Umbria in mostra alla Sala dei Notari

Venerdì 20 settembre alle ore 18.00 presso la Sala dei Notari, sarà presentata la nuova mostra "L'Autunno del Medioevo in Umbria. Cofani nuziali in gesso dorato e una bottega perugina dimenticata" un'esposizione che documenta uno spaccato della cultura figurativa perugina del XV secolo e non solo, che raccoglie cofani nuziali, raffinati elementi di arredo in uso nelle dimore rinascimentali italiane, costruiti sempre in coppia e destinati a contenere il corredo delle spose di famiglie nobili e borghesi.

Al termine della presentazione in Sala dei Notari sarà possibile visitare la mostra. Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti

Info: gallerianazionaleumbria@beniculturali.it; tel 075.58668436

Biglitteria/Bookshop: gnu@sistemamuseo.it; tel 0755721009