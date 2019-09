"L'Autunno del Medioevo: cofani nuziali in gesso dorato e una bottega perugina dimenticata" in mostra alla Galleria Nazionale dell'Umbria

Non solo pale d’altare e cicli di affreschi di destinazione religiosa, il Medioevo è stato molto altro ancora: per dimostrarlo la Galleria Nazionale dell'Umbria ha allestito una mostra su "Cofani nuziali in gesso dorato e una bottega perugina dimenticata", visitabile dal 29 settembre con tour guidati gratuiti presso la Galleria fino al 5 gannio 2020.

Sono stati pensati anchhe dei laboratori didattici gratuiti per bambini (4-10 anni) e famiglie alle ore 17.00 ispirati alla mostra "L'Autunno del Medioevo in Umbria" .

Le visite guidate hanno durata di circa un'ora e sono gratuite, è necessaria la prenotazione: tel. 0755721009 e gnu@sistemamuseo.it.

Per i più piccoli, il racconto è legato alla lettura animata, alla narrazione e all’arte del raccontare storie, prendendo come riferimento il libro illustrato a corredo della mostra: "Come angeli che han messo le ali", una favola raccontata da Cristiana Minelli e illustrata da Bimba Landmann.

I laboratori sono gratuiti, è necessaria la prenotazione: tel. 0755721009 e gnu@sistemamuseo.it.

L'accesso al museo è con tariffa ordinaria

Biglietti: intero, €8,00; ridotto €4,00; ridotto, € 2,00 per 18-25 anni; gratuito fino a 18 anni, Card Perugia Città Museo e categorie previste (per le singole categorie consultare il sito)