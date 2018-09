Prosegue Fumetto Tiferno Comics: presentazione del libro di Ivo Milazzo e incontro con il disegnatore Disney Alessio Coppola

Dopo il grande successo di pubblico ottenuto in occasione dell’inaugurazione della mostra “Cavazzano 50. Disegni, colori & sogni”, la Mostra del Fumetto Tiferno Comics si prepara al suo secondo week-end e lo fa con due importanti eventi/incontri collaterali. Venerdì 21 settembre, alle ore 17:30, presso la Sala degli Stucchi di Palazzo Bufalini (sede della mostra) si terrà infatti la presentazione del libro del fumettista IVO MILAZZO dal titolo “L’emozione delle immagini”.

Un libro “di lavoro” ma non solo, colto ma alla portata di tutti, che parla di aneddoti curiosi della storia del fumetto, degli autori e che analizza inoltre tutti gli aspetti fondamentali per l’autore di fumetti, da quelli legali a quelli fiscali. La prefazione del libro è del noto filosofo e profondo conoscitore del mondo del fumetto, Giulio Giorello. Un libro dunque unico nel suo genere che ogni appassionato dei comics dovrebbe avere in casa. Sabato 22 settembre, alle ore 16:00, si terrà invece il primo dei vari incontri con noti fumettisti del mondo Disney e non. Presso la Sala degli Stucchi di Palazzo Bufalini (sede della mostra), il disegnatore Disney Alessio Coppola terrà un incontro con gli appassionati per domande e firme.

Ivo Milazzo, classe 1947, è uno di quegli autori che hanno fatto la storia del fumetto italiano. Co-creatore dell’immortale Ken Parker, insieme con Giancarlo Berardi, Milazzo ha attraversato tutto il mondo della nona arte, dalla prima umile gavetta ai successi plenari. Con il suo tipico stile affabulatorio in questo libro Milazzo ci conduce per mano attraverso la propria storia ed attraverso tutto quello che c’è da sapere sul settore delle graphic novel.

Vengono analizzati passo dopo passo tutti gli aspetti fondamentali, persino quello legale e fiscale. Come è inquadrato un autore di fumetti fiscalmente? A che punto sta la legge sul diritto d’autore in Italia? In che modo gli autori di fumetti possono tutelarsi? Nessun aspetto viene trascurato, in modo che un lettore appassionato di fumetti che voglia sapere più a fondo come funziona questo mondo ha la possibilità di documentarsi: di sapere come funziona la prospettiva, di capire come si scrive una sceneggiatura, di rendersi conto che diverse impostazioni di colore possono dare diverse sensazioni al lettore finale. Non manca il contributo sulle basi dell’anatomia da parte dell’autore Marvel Simone Bianchi, allievo di Ivo, che ci guiderà attraverso la costruzione di un corpo umano in maniera schematica. Numerosi i bellissimi aneddoti sui grandi autori del fumetto italiano degli anni ’60 e ’70, quando ancora loro non sapevano “che lavoro facevano” e non avevano idea di come inquadrarsi fiscalmente!

BIOGRAFIA IVO MILAZZO: Ivo Milazzo (Tortona, 1947), trasferitosi giovanissimo in Liguria, cresce artisticamente sotto la guida di Luciano Bottaro, Carlo Chendi e Giorgio Rebuffi e inizia la carriera come disegnatore di fumetti nel 1971. Fatale l’incontro con Giancarlo Berardi: insieme creeranno l’immortale Ken Parker, personaggio umano e imperfetto che rivoluzionerà i canoni del fumetto western. E poi Tiki, Welcome to Springville, L’uomo delle Filippine, Marvin, Tom’s bar e Giuli Bai. “Il Boia Rosso”, per l’editore francese Les Humanoides Associes, è del 2004 con Francesco Artibani; del 2007 invece il volume “Baden-Powell, La grande avventura” su testi di Paolo Fizzarotti, prodotto da Lizard Edizioni. Sempre nel 2007, per il bicentenario della nascita dell’Eroe dei Due Mondi, la Farnesina gli commissiona il volume Garibaldi con i maggiori illustratori italiani.

Gli acquarelli di Ivo Milazzo sono il punto d’incontro tra un’estrema sintesi grafica e l’incredibile naturalezza del pennello su carta. Ad acquarello è disegnato uno dei lavori più recenti di Milazzo, l'omaggio a Fabrizio De André "Uomo Faber", scritto da Fabrizio Càlzia e pubblicato sempre da Edizioni NPE. Nel 2011 per la San Paolo concepisce con Artibani il volume Storie d’Italia per i 150 anni dell’Unità d’Italia. È più recente invece un volume su testi di J.P. Dionnet con Dargaud e un racconto per American Vampires Anthology, scritto da Rafael Albuquerque. Presidente dell’Associazione Autori d’Immagini, promuove da sempre la difesa del diritto d’autore per il Cinema di Animazione e il Fumetto.