Autismo, all'Emisfero e ai supermercati Emi "l'ora blu" della spesa

Il 2 aprile il Gruppo Unicomm di cui è parte Gmf, in collaborazione con l'Associazione nazionale Genitori Soggetti Autistici e la Rete Sportelli Autismo della Regione Veneto, ha lanciato una sperimentazione unica in Italia, trasformando i propri punti vendita in negozi che fossero a misura di soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico.

Secondo l’Osservatorio Nazionale Autismo, che fa capo all’Istituto Superiore di Sanità, ogni 77 bambini che nascono in Italia almeno uno è affetto da autismo. Un dato in costante crescita per diverse motivazioni: la crescente consapevolezza della popolazione, la maggiore efficienza delle diagnosi, l’introduzione di attività di screening e di analisi che consentono una individuazione più precoce, il riconoscimento di disturbi anche lievi che in passato non risultavano nelle statistiche.

Si tratta quindi di una patologia che colpisce tantissime persone, per le quali anche un’attività semplice come fare la spesa in un supermercato può rivelarsi difficile e foriera di ansia, perché il “sovraccarico sensoriale” causato da luci, suoni e rumori è per loro intollerabile.

Il Gruppo Unicomm ha quindi deciso di fare la propria parte, sensibilizzando i suoi clienti e portando all’attenzione di tutti un tema spesso ignorato. L’esperienza del 2 aprile è stata assolutamente positiva: moltissime persone si sono recate nei punti vendita Famila, Emisfero ed Emi, per poter fare la spesa serenamente in una condizione di pace e tranquillità.

Ma adesso l’impegno di Unicomm prosegue, in collaborazione con le associazioni e le realtà del settore.

L’“ora blu”, colore simbolo della Giornata dell’Autismo, diventerà infatti un appuntamento fisso: ogni ultimo martedì del mese, a Perugia nell’Emisfero Ipermercato di via Settevalli, e nei supermercati Emi di via Palermo, di Monteluce, nei supermercati Emi di Gubbio, Santa Maria degli Angeli, Ponte Felcino, San Mariano, Magione, Foligno, Bastardo, Todi, Spoleto, Terni e Grosseto, dalle 16 alle 18, le luci saranno attenuate, così come i suoni e la musica. Pochi e semplici accorgimenti che possono però incidere significativamente sullo stress delle persone con disturbo nello spettro dell’autismo.

“La giornata del 2 aprile è stata importante perché ci ha consentito di comprendere quanto diffusa e sentita fosse questa esigenza da parte di tantissime persone – spiega Paolo Cestaro del Gruppo Unicomm – Noi vogliamo che i nostri supermercati siamo luoghi accoglienti e accessibili per tutti ed è per questo che abbiamo colto con entusiasmo la proposta che ci è arrivata da ANGSA.

L’iniziativa di aprile non voleva essere un fatto isolato o una misura spot ma un primo esperimento: siamo stati felicissimi di vedere quante persone hanno aderito e hanno colto positivamente la nostra proposta. Questa iniziativa è per noi motivo d’orgoglio: da sempre siamo attenti al mondo del sociale e vicini a chi ha più bisogno”.