“Cos’è l’autismo? Parent e tutor training”, incontro con Angsa Umbria

Si intitola “Cos’è l’autismo? Parent e tutor training” l’incontro di presentazione che si terrà il prossimo 16 marzo a partire dalle ore 10, presso la Sala Video Conferenze della Biblioteca Comunale di Terni (secondo piano), in piazza della Repubblica 1.

Organizzato da Angsa (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) Umbria, e in particolare dalla sua sezione di Terni, si tratta di un importante percorso di aiuto e di supporto dedicato ai familiari di figli autistici del territorio ternano. Saranno affrontate strategie utili a genitori e insegnanti coinvolti in percorsi educativi di bambini, adolescenti e adulti affetti dalla sindrome dello spettro autistico. L’evento si include, inoltre, nella rassegna dedicata al 2 aprile, Giornata Internazionale per la Consapevolezza sull’autismo, che avrà un cartellone dedicato anche in Umbria organizzato da ANGSA Umbria, con l’appoggio e il patrocinio delle istituzioni locali.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza e vedrà i saluti istituzionali dell’Assessore ai Servizi Sociali e alle Politiche per la Disabilità del Comune di Terni Marco Celestino Cecconi. A seguire ci sarà la partecipazione del Prof. Augusto Pasini, responsabile dell’Unità Neuropsichiatrica Infantile Usl2, e della dottoressa Simona Levanto, Coordinatrice progetti abilitativi per l’autismo. Nello specifico, sono invitati a partecipare familiari, docenti e operatori del settore. Gli incontri saranno condotti inoltre da tecnici e genitori esperti.

L’incontro del 16 marzo sarà il primo di altri eventi, tutti gratuiti, che si svolgeranno presso l’associazione Onlus Aladino, Strada di Cardeto 156, a Terni. Questo il calendario:

30.03.19 - ore 10/12 – “Quale trattamento per l'autismo?"

13.04.10 - ore 10/12 - "Come funziona l'apprendimento del bambino con autismo?"

04.05.19 - ore 10/12 - "Problem solving: trovare la soluzione ai problemi. Analisi funzionale dei comportamenti".

18.05.19 - ore 10/12 - "Fare il punto della situazione. Esercitazione sulla gestione dei comportamenti problema".

01.06.19 - ore 10/12 - "Comunicare tramite materiale visivo"

08.06.19 - ore 10/12 - "I pensieri disfunzionali"

Seguiranno altri due incontri nel mese di Settembre 2019. A tutti i partecipanti, al termine del ciclo di incontri, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per informazioni, si può inviare una email a sedeterni@angsaumbria.org o telefonare al numero 392.3947219.