Auditorium Capitini di Perugia, torna il grande spettacolo di solidarietà in favore del Comitato per la vita Daniele Chianelli

“A Natale puoi”, all'Auditorium Capitini di Perugia torna il grande spettacolo di solidarietà (il 30 Novembre alle ore 21:00) in favore del Comitato per la vita Daniele Chianelli. Madrina della serata: l’attrice Laura Chiatti, sempre disponibile a sostenere iniziative benefiche. Ospiti d'eccezione: l’attrice Giovanna Rei e Antonio Mezzancella da “Tu si que vales” e vincitore di “Tale e quale show”. Saranno della partita anche la scuola di danza “Scarpette rosa don Bosco Cannara, diretta da Debora Filippucci, Tuning voices e tantissimi artisti che regaleranno uno spettacolo emozionante. La direzione artistica è della cantante e maestra di musica Cinzia Genderian, per la regia di Flavia Arbonelli, con la direzione di palcoscenico affidata a Cinzia Tiberti, e la conduzione di Daniela Rinaldi.

Il cast di “A Natale puoi” è composto anche dagli allievi della scuola di canto di Cinzia Genderian: Marina Tasso, Nicole Raica, Susanna Bramini, Agnese Torelli, Edmondo Fanini, Francesco Sepioni, Greta Tassi, Andrea Biscarini e Giulia Calzuola. Saranno anche presenti: Lorenzo Capolsini musicoterapeuta del Residence Chianelli, Gabriele Pieragalli e i suoi allievi della scuola di danza Mov’it: Irene Bececco, Luisa Baiocco, Gabriele Santoni, Marco Biscarini, Anna e Davide Serano, Maurizio Annetti

La Band ufficiale di Flavia Arbonelli è composta da: Andrea Foreschi (chitarra e voce), Filippo Serano (basso e voce), Michele Scarabattoli (tastiere), Augusto Marchesini (percussioni e voce), Gabriele Giovenali (batteria). L’evento è patrocinato dal Comune di Perugia. info: prenotazioni al 3498451007.