AUCMA dà appuntamento il 27 Febbraio 2020 con Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana

L'Associazione Umbra della Musica e della Canzone d'Autore annuncia un nuovo appuntamento della stagione Tourné 2019/2020, promossa in collaborazione con MEA Concerti. Il 27 febbraio 2020 al Teatro Lyrick di Assisi arriva Renzo Arbore con l'Orchestra Italiana, in scena con un concerto di melodie, ritmi e garbata comicità con ampio spazio per i ricordi, le grandi canzoni e il divertimento.

Prevendite su circuito TicketItalia.

Sito ufficiale: www.tourneumbria.it