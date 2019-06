Eurochocolate 2019, ecco le nuove dolcezze in esclusiva: bottoni colorati al cioccolato e l'innovativo sotto-choco

Al motto di #attaccabottone è stata presentata alla stampa stamani l’edizione 2019 di Eurochocolate (18-27 Ottobre) che avrà come tema il mondo della merceria.

Il Choco Shop di Piazza IV Novembre, di fatti, si è arricchito di una nuova orginalissima gamma di bottoni di cioccolato per tutti i gusti: latte, fondente, gianduja e bianco, colorato o marmorizzato, non manca davvero la fantasia ai Costruttori di Dolcezze capitanati da Eugenio Guarducci.

Non solo bottoni, di varie dimensioni e tipologie (quello che farà furore tra i più piccoli è senza dubbio il Lollipop, con il classico bastoncino da lecca-lecca), ma anche altre curiosità appaiono tra i banconi della speciale “merceria” di cioccolato; l’intento è quello di continuare a stupire un pubblico di fedelissimi amanti delle dolcezze, ma anche nuovi curiosi scopritori.

Infatti, in vista dell’edizione 2019 di Eurochocolate, il team del cioccolato ha messo a punto anche la nuova tavoletta da 100 gr dal nome “Nata con la camicia”, confezionata con un packaging che richiama proprio il colletto della camicia.

Sempre osservando le confezioni, quello che salta all’occhio nello shop di Piazza IV Novembre è il nuovissimo Sottochoco: “Si tratta di tavolette di cioccolato in quadrotti - spiega Guarducci - messe sottovuoto in modo da conservare intatti l’aroma e le proprietà del cacao, ma ancor di più per esaltare la muscolarità del cioccolato, che finalmente non viene appiattito da confezioni rigide, ma viene mostrato un tutte le sue forme. Questa linea è apprezzatissima dagli stranieri”.

E poi ancora la linea del 2018 “barbeque”, che continnua a fare furore con i golosi hamburger di cioccolato al latte o fondente, i segni zodiacali e persino le “tavolette” dei dieci comandamenti… tutti declinati al cioccolato, naturalmente!

“Quello che attrae molto il nostro pubblico - ha spiegato il patron Guarducci ai microfoni di Perugia Today - non è solo la golosità del cioccolato, i ma anche le nuove tencniche di produzione, l’utilizzo e quant’altro ruota attorno al mondo del cioccolato”.