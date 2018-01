Tourné 2018, i grandi nomi italiani che approdano a Perugia: ecco le date

L'Associazione Umbra della Canzone e Musica d’Autore ha presentato la sua stagione 2018 con un nuovo look e un nuovo nome che farà da cappello a tutte le attiva di intrattenimento previste in Umbria nei prossimi mesi: Tourné. La conferenza stampa di presentazione si è svolta presso le Officine Fratti, uno spazio nuovo, giovane e pieno di fermento creativo, al centro del capoluogo Umbro. Un nuovo nome, un nuovo volto, ma gli stessi obiettivi di sempre: portare l'arte in Umbria e portare l'Umbria al centro dell'arte, in ogni sua forma. Una stagione di musica, ballo e teatro, ricca di appuntamenti, presentata dalla Presidente dell'Associazione, Lucia Fiumi e il Direttore Artistico Gianluca Liberali insieme a Maurita Passaquieti di Fattoria Creativa (che ha curato la nuova immagine della stagione) e l'Assessore del Comune di Perugia Michele Fioroni.

Presentate anche importanti collaborazioni, con RGS - La Radio Itinerante, AranciaLive, Munus Arts&Culture e l’Istituto Alberghiero di Assisi che accompagneranno l'Associazione in questo anno di eventi. La nascita di Tourné segna un momento crescita e rinnovamento anche della propria rassegna 2018, che raccoglierà sotto il comune denominatore dell’autorialità gli spettacoli di musicisti, cantanti, comici e attori sempre originali e dall’impronta inconfondibile. A cominciare da nomi come Dente e Guido Catalano (15 febbraio), Caparezza (25 febbraio) e Brunori Sas (14 marzo) che inaugureranno questa nuova stagione. L’obiettivo di Tourné resta quello di rendere l’Umbria una tappa importante nei tour dei principali artisti nazionali ed internazionali, nonostante la carenza di spazi lamentata dagli addetti ai lavori.