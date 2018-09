Una giornata di sport e benessere per tutta la famiglia: pic nic, attività per i piccoli e per gli amici a quattro zampe

Settembre è nell’aria e quest’anno, più che mai, fa rima con solidarietà e Associazione Giacomo Sintini. L’associazione infatti torna con i suoi consueti appuntamenti dedicati alla pratica sportiva, s’inizia domenica 9 settembre con la Forza e Coraggio Challenge, che quest’anno più che mai è stata pensata ed organizzata a misura di famiglia.

“Quest’anno – spiega Sintini - abbiamo cambiato location e al centro storico di Perugia abbiamo preferito una cornice decisamente più sportiva, infatti, la gara podistica su 10 km e la camminata benefica, partiranno dal piazzale del nuovo store Decathlon di Perugia. Questa scelta ci consentirà di dedicare spazi all’aperto ad attività per i più piccoli e, novità assoluta, per gli amici a quattro zampe”.

La partenza della gara podistica è prevista per le 10 e, dopo la premiazione, partirà la camminata. Lungo il percorso intorno allo store Decathlon sarà possibile assaporare le delizie culinarie della nostra terra, tutto rigorosamente all’insegna del benessere fisico e mentale. “Oltre ai giochi per i bambini – spiegano gli organizzatori – ci saranno delle aree per fare pic-nic e godersi il cibo che sarà offerto ai partecipanti. Ci saranno premi e sorprese per i bambini e per gli animali”.

I bambini saranno premiati con un riconoscimento dell’Unicef e potranno anche partecipare ad un corsa campestre, lo stesso per gli amici a quattro zampe che potranno prendere parte a tutte le attività, compresa la gara podistica insieme al padrone. Tutti coloro che vorranno partecipare possono iscriversi fin da ora seguendo le indicazioni riportate sul sito internet dell’associazione: https://www.associazionegiacomosintini.it/news/item/forzaecoraggiochallenge-2018.

Forza e Coraggio Challenge 2018 è una manifestazione che ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Perugia e del Coni Umbria, realizzata in collaborazione con Allenarsi per il futuro, AICS, Atletica Il Colle e Avinews.