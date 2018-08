Assisi Suono Sacro: il programma delle prime due serate

Assisi Suono Sacro 2018 apre a ritmo di chitarra e marimba con El Cimarron da Salisburgo. E domenica: La musica è giovane



4 agosto: si aprono le danze per la sesta edizione di Assisi Suono Sacro, il festival che va ad indagare l’ancestrale rapporto fra musica e spiritualità e che inonderà la piccola cittadina umbra di Assisi per un mese denso di concerti e di corsi estivi che metteranno a confronto progetti artistici consolidati con l’energia musicale dei giovani talenti. Apertura, quindi, sabato 4 agosto presso il Bosco di San Francesco (Via Ponte dei Galli) alle ore 21:00 con un Concerto di El Cimarron Ensemble Duo Danze: direttamente da Salisburgo, Christina Shorn alla chitarra e Ivan Mancinelli alla marimba si esibiranno in un repertorio con brani per chitarra e marimba solo: da Piazzolla e De Falla ai contemporanei Marcello Filotei, da Anders Koppel, Luca Lombardi e Ney Rosauro a Helmut Jasbar. Filo rosso portante la danza e il tango.



Fra i brani in programma:

Luca Lombardi (1945): Ein Walzer für Hans

Astor Piazzolla (1921): Histoire du Tango: Bordel (1900), Café (1930), Nightclub (1960)

Manuel de Falla (1876-1946): Danza española (da: La vida breve)

Ney Rosauro (1952): Toccata and Divertimento- Toccata – Lento ed espressivo; Divertimento – Allegro

Helmut Jasbar (1962): Dances in an almost Classical Mode - Dancestep from a Hidden Street; Tango sans Soleil

Marcello Filotei (1966): The Guitar was Right

Anders Koppel (1947): Toccata for Vibraphone and Marimba



Domenica 5 agosto, invece, si lascerà spazio ai giovani talenti con La musica è giovane (Costa di Trex di Assisi, ore 18.00), una delle sezioni che costituiscono la cifra portante di questo Festival che ha fra gli obiettivi quello di formare i giovani ad un fare musica più intimo e profondo, capace di farsi portatore di valori di pace e fratellanza.