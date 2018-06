Assisi: una cena di raccolta fondi organizzata dalla onlus "amici della radioterapia oncologica"

Prosegue senza sosta l’attività di raccolta fondi da parte dell’associazione Amici della radioterapia oncologica onlus (Aronc) di Perugia. L’obiettivo, questa volta, è l’‘umanizzazione’ della struttura complessa di radioterapia oncologia dell’ospedale perugino ‘Santa Maria della misericordia’ e in particolare la ristrutturazione della sala d’attesa e degli spogliatoi dei pazienti. Per finanziare il progetto, l’Aronc ha organizzato una cena di finanziamento al ristorante Recanto, al resort Valle di Assisi spa & golf di Santa Maria degli Angeli ad Assisi, in via San Bernardino da Siena 116.

L’evento è in programma giovedì 7 giugno alle 20.30 e con un contributo di 35 euro si potrà passare una serata fra amici che coniuga solidarietà e aiuto concreto.