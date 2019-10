Ad Assisi il Meeting Internazionale di Miologia, per studiare le distrofie muscolari e altre patologie

Dal 17 al 20 ottobre 2019 si terrà ad Assisi, per la quarta volta consecutiva, il Meeting internazionale dell’Istituto Interuniversitario di Miologia (IIM), un’associazione che coinvolge università e centri di ricerca italiani ed europei che si occupano dello studio del tessuto muscolare in condizioni fisiologiche e patologiche, quali le distrofie muscolari, la sclerosi laterale amiotrofica e l'atrofia muscolare associata ai tumori.

Oltre cento tra ricercatori, clinici e rappresentanti delle industrie farmaceutiche e delle associazioni dei pazienti si ritroveranno all’hotel Il Cenacolo per condividere i risultati delle più recenti ricerche e scambiarsi esperienze in un clima fortemente stimolante in cui molto spazio viene dato a giovani laureati, dottorandi ed assegnisti di ricerca. Particolare attenzione è rivolta, infatti, alla formazione delle nuove generazioni, alla divulgazione scientifica e alla collaborazione con varie realtà internazionali.

Alla giornata di apertura, giovedì 17 ottobre, saranno presenti il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Franco Moriconi, il Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale, Vincenzo Nicola Talesa, e il Sindaco di Assisi, Stefania Proietti.

Il meeting IIM, alla XVI edizione, ospiterà numerosi contributi scientifici con 4 letture magistrali, 39 comunicazioni orali, 27 poster, 3 tavole rotonde e 5 incontri didattici.

L’incontro scientifico e il corso saranno arricchiti dalla presenza e dal contributo di illustri speaker internazionali, tra cui Alessandra Sacco (Sanford Burnham La Jolla-USA), Bente Klarlund Pedersen (Università di Copenhagen), Bénédicte Chazaud (Institut NeuroMyoGène di Lione) e Olivier Pourquié (Harvard Stem Cell Institute di Boston-USA).

I temi trattati saranno relativi a alterazioni genetiche ed epigenetiche delle distrofie muscolari e delle miopatie, cellule satelliti e rigenerazione muscolare, biofisica e contrazione muscolare nelle malattie neuromuscolari, crescita e omeostasi muscolare, alterazioni metaboliche del muscolo, fibrosi muscolare sarcopenia e cachessia, approcci terapeutici per le patologie muscolari.

Il meeting è supportato da Regione Umbria, Comune di Assisi, Università di Perugia, Università di Chieti-Pescara, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, BCC di Spello e Bettona, Italfarmaco, Technogym, dalle associazioni AFM-Téléthon e Parent Project onlus, e dalle ditte Prodotti Gianni e Microtech.