Tra Assisi e Magione il 47° Convegno internazionale di studi Francescani

“Frati Mendicanti in itinere (secc. XIII-XIV)” è il tema del 47° convegno internazionale di Studi Francescani che si svolgerà ad Assisi nei giorni 17 e 18 ottobre, con la conclusione a Magione il 19 ottobre 2019.

E’ organizzato dalla Società internazionale di Studi francescani, in collaborazione con il Centro Interuniversitario di studi francescani dell'Università di Perugia e con il Comune di Magione.

L’incontro scientifico sarà aperto giovedì 17 ottobre ad Assisi, a Palazzo Bernabei (Via S. Francesco, 19), alle ore 15, con i saluti inaugurali.

Alle 15.30, le comunicazioni di Duccio Balestracci (Università di Siena), Tipologie di “fratres in itinere”: studenti, predicatori, questuanti, pellegrini, vagantes; di Maria Pia Alberzoni (Università Cattolica del S. Cuore), Mendicanti e itineranti. Un binomio inscindibile; di Pietro Silanos (Università Cattolica del S. Cuore), A servizio della Sede apostolica: frati nunzi e legati.

Il programma completo

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE - ASSISI, PALAZZO BERNABEI (VIA S. FRANCESCO, 19)

Ore 15.00 - Saluti inaugurali

Ore 15.30

Duccio Balestracci (Università di Siena), Tipologie di “fratres in itinere”: studenti, predicatori, questuanti, pellegrini, vagantes



Maria Pia Alberzoni (Università Cattolica del S. Cuore), Mendicanti e itineranti. Un binomio inscindibile

Pietro Silanos (Università Cattolica del S. Cuore), A servizio della Sede apostolica: frati nunzi e legati

Discussione Balestracci - Alberzoni - Silanos

Ore 18.30 - Assemblea dei Soci



VENERDÌ 18 OTTOBRE - ASSISI, PALAZZO BERNABEI (VIA S. FRANCESCO, 19)

Ore 9.00

Johannes Schulte (Freie Universität Berlin), Pro pluribus et diversis expensis: Friars Minor and expenses in the 13th century registers of Camera apostolica

Nicoletta Giovè (Università di Padova), Frati e manoscritti in movimento. La mobilità di scriventi (e libri) nel mondo dei frati Minori fra XIII e XV secolo

Wendan Li (Bergische Universität Wuppertal), I viaggi dei frati mendicanti nalle fonti cinesi

Coralba Colomba (SISMEL Firenze), La cultura del viaggio in Raimondo Lullo: tra modelli dei frati Predicatori e dei frati Minori.

Discussione Schulte - Giovè - Li - Colomba

Ore 15.00

Alvise Andreose (Università degli Studi eCampus), La fortuna volgare dei resoconti di viaggio latini: appunti di metodo

Maria Luisa Meneghetti (Università di Milano), Iconografia di frati in viaggio: miniature, affreschi, tavole e riliev

Francesco Surdich (Università di Genova) - A. Cantile (Università di Firenze), Carte e strumenti di viaggio: verso le terre lontane

Discussione Andreose - Meneghetti - Surdich / Cantile

SABATO 19 OTTOBRE - MAGIONE, TORRE DEI LAMBARDI (VIA DELLA TORRE, 1)

Ore 9.00

Paolo Chiesa (Università di Milano), Giovanni di Pian del Carpine e Guglielmo di Rubruck: la fondazione di un genere

Andrea Tilatti (Università di Udine), Giovanni da Montecorvino e Odorico da Pordenone

Discussione Chiesa - Tilatti

Alvaro Barbieri (Università degli studi di Padova), Conclusioni



Ore 12.00 - Assegnazione Premio “Paul Sabatier” X Edizione (2018)