Ad Assisi inaugurazione del "Terzo Paradiso", opera ispiratrice del Bosco incantato

Verrà inaugurato il 19 dicembre ad Assisi il “Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto, l’opera che ha ispirato il “Bosco incantato” realizzato per gli eventi del Natale nella piazza principale della città, con circa 400 piante di 14 diverse specie autoctone del monte Subasio, illuminate da luci a basso impatto energetico. L’iniziativa si terrà alle ore 16, in Piazza del Comune, presentel ' artista di origine piemontese che inaugurerà simbolicamente la singolare installazione e illustrerà il significato profondo della sua creazione più celebre. All’incontro interverranno anche il sindaco di Assisi Stefania Proietti, il critico d’arte Enrico Sciamanna e lo storico dell’arte Giulio Proietti Bocchini.

Il Bosco incantato, ispirato al progetto di Pistoletto, si compone di numerose specie vegetali (tra alberi e arbusti) di origine locale e in particolare provenienti dall’area del monte Subasio, tra cui cipresso, acero, olivo, alloro, biancospino, per un totale di circa 400 piante che poi verranno messe a dimora. L’attenzione all’ambiente promossa da “Natale ad Assisi” è espressa concretamente anche dai due particolari Eco-alberi allestiti nella città di San Francesco: due grandi alberi natalizi realizzati ciascuno con 80 piccoli abeti, uno sopra l’altro, che poi saranno piantati. Il Comune, inoltre, ha regalato borracce riutilizzabili e riciclabili ai circa 6mila studenti della città e nelle scuole saranno installati distributori di acqua pubblica per poterle riempire, evitando così di consumare plastica e quindi di inquinare: un dono utile a far capire che l’ambiente si tutela anche con piccoli gesti.

Natale ad Assisi è una manifestazione promossa e coordinata dall’assessorato alla cultura e turismo del Comune di Assisi, realizzata in collaborazione con associazioni del territorio. I numerosi eventi in programma proseguono fino al 6 gennaio 2020, fra presepi, musica itinerante e in filodiffusione, musei sempre aperti, mercatini, mostre, spettacoli, concerti e una città a misura di famiglia con trenino, pista del ghiaccio, Casa di Babbo Natale, Casa dei Giochi e delle Fate, eventi per tutti i gusti ed ogni età.