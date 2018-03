Assisi Food Truck and Village, torna la festa del cibo di strada su due ruote: prime anticipazioni e novità

Torna più decisa che mai l'edizione 2018 dell'Assisi Food Truck Festival and Village. L'evento 2018 si terrà da venerdì 1 a domenica 3 giugno, la location sarà la solita, ormai fissa dimora, il parcheggio sul retro del Teatro Lyrick ed adiacente al Palaeventi di Santa Maria degli Angeli. L'evento, come sempre, è organizzato dall’Associazione Culturale Sofà con i protagonisti che saranno di nuovo i variopinti ed attrezzati camioncini itineranti. La nuova edizione di Assisi Food Truck and Village, ormai un cult per la città, punta ad essere nuovamente invitante ed attrattiva, sulla scia dei successi delle edizioni precedenti.

Saranno 20 i camioncini itineranti che cucineranno le proprie prelibatezze. Oltre alle tipicità già presenti nelle precedenti edizioni, molte conferme e tante novità, con la lista dei Truck definitivi che verrà dettagliatamente presentata a partire dai prossimi giorni, vista l'alta richiesta e la selezione attenta ed accurata dell'organizzazione. Provenienti da tutta Italia, i Food Truck porteranno prelibate ricette, che vanno dalle tipiche regionali, a veri e propri piatti gourmet, fino a specialità internazionali di assoluto livello. Musica live e concerti faranno da importante contorno ai Food Truck, veri protagonisti della 3 giorni.

Immancabile, come ormai da tradizione, la quarta edizione dell'Assisi Food Truck Award che decreterà il migliore food truck 2018 e gli consentirà, quest'anno, di partecipare al Food Truck Festival di Losanna, con il quale è stata instaurata una importante collaborazione. Il trionfatore succederà a Rock Burger che trionfò nell'edizione 2017. Il programma completo dell'evento è in fase di definizione. Tutte le info su www.assisifoodtruckfestival.com o alla pagina ufficiale Facebook: Assisi Food Truck and Village.