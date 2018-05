Assisi Food Truck Festival 2018, svelato il programma: tutti gli ospiti

Svelato il programma ufficiale della quarta edizione dell’Assisi Food Truck Festival 2018, l’originale: i coloratissimi camioncini, che per il 2018 sono Mo che tigelle, Taverna greca, Il gelatiere Daniele Mosca, Girovegando, La panella, Fritto pazzo, La pucceria, Oliva, Carciò, Pastation, Gnocca loca, Noatri, Conero, Aostreet food, Bracevia, Calipso, Pizza e mortazza, Valerie, Cookie jam, torneranno, per il quarto anno, ad invadere Assisi dall'1 al 3 Giugno prossimo per una nuova edizione che si preannuncia ricca di novità, grandi conferme, ma sopratutto ancora più golosa. Più Food Truck, posti a sedere anche al coperto, incontri, ospiti e musica, divertimento e intrattenimento, tutti i giorni dalle ore 12.00 alle ore 1.00 di notte, ad ingresso gratuito.