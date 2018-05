Assisi Food Truck Festival & Village 2018: il programma completo e tutte le novità

Più posti a sedere, la possibilità di parcheggiare gratuitamente al parcheggio Saba poco distante, l’elezione del quarto Food Truck Awards votando attraverso dei coupon distribuiti con le consumazioni al bar e raccolti poi in appositi contenitori, ma anche il mercatino Perugia City Vintage, i Pranzi Domenicali Umbri e il Polo Nerd per uno spazio tutto dedicato ai giochi da tavola: sono queste le grandi novità che faranno da cornice alla quarta edizione dell’Assisi Food Truck Festival 2018, l’originale, che partirà ufficialmente venerdì 1 giugno e proseguirà fino a domenica 3 giugno. Prende definitivamente forma l'allestimento nell'area esterna adiacente al Teatro Lirick. Come sempre, tanti incontri, ospiti e musica, divertimento e intrattenimento, tutti i giorni dalle ore 12.00 alle ore 1.00 di notte, ad ingresso gratuito.

Protagonisti saranno loro, i coloratissimi camioncini, che presenteranno le proprie prelibatezze di strada: Mo che tigelle, Taverna greca, Il gelatiere Daniele Mosca, Girovegando, La panella, Fritto pazzo, La pucceria, Oliva, Carciò, Pastation, Gnocca loca, Noatri, Conero, Aostreet food, Bracevia, Calipso, Pizza e mortazza, Valerie, Cookie jam, torneranno, per il quarto anno, ad invadere Assisi per una nuova edizione ricca di novità, grandi conferme, ma sopratutto ancora più golosa.