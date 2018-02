Con "l'Olivo e la ginestra" un'escursione per il territorio di Francesco

Con l’Associazione “L’olivo e la ginestra”, domenica 4 febbraio, un’escursione nella terra di Francesco. Ritrovo fissato per le 8,45 a Santa Maria degli Angeli, al parcheggio antistante il Palaeventi/Teatro Liryck. Inizia quindi l’attraversamento di un territorio tinteggiato dal verde di campi seminati a grano, per antiche vie, battute, un tempo, da pastori e contadini. Quello spirito nomade laborioso aleggia ancora sul pian d’Assisi fino al torrente Tescio, il cui corso verrà seguito inoltrandosi fin sotto le mura della città serafica.

Comincerà quindi l’ascensione per le vie medievali alla Rocca da cui si può godere l’ampia vista sull’Umbria, ricordando il verso carducciano: “Da le montagne digradanti in cerchio l’Umbria guarda”. Per Santa Chiara poi la discesa a San Damiano e quindi, tra olivi e vie poco percorse, l’arrivo a San Masseo.

Ancora olivi, prati e strade intime verso le antiche dimore di Valecchie, da cui verrà ripresa la via del piano. La camminata, lunga circa 10 km, presenta un dislivello intorno ai 220 m. L’ipotesi è quella di percorrerla in 3 ore e 30 minuti. Per informazioni: Giannermete – romaniermete@gmail.com – 3471148395