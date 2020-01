Ad Assisi il Convegno nazionale degli animatori di pellegrinaggi Unitalsi

Dal 10 al 12 gennaio si incontreranno - presso la Basilica Santa Maria degli Angeli ad Assisi - più di 250 animatori dei pellegrinaggi provenienti da tutta Italia per partecipare all'annuale appuntamento nazionale di formazione organizzato dall'UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali). L'appuntamento avrà come tema centrale "L'Immacolata", scelto e proposto anche dal Santuario di Lourdes per la stagione dei pellegrinaggi nel 2020.

"La figura dell'animatore è centrale nella nostra attività - spiega Antonio Diella, Presidente Nazionale Unitalsi - perché a lui è affidato un prezioso servizio in favore dei soci pellegrini, volontari e sofferenti: il compito di accompagnare chi vive l'esperienza del pellegrinaggio in un cammino di spiritualità e di gioia, ripercorrendo la strada di Bernadette per arrivare all'incontro personale con la Madre di Dio e Suo Figlio e per imparare a vivere con il cuore aperto alla fraternità e alla solidarietà".

La solenne concelebrazione alle ore 11,30 della Santa Messa presso la Basilica Santa Maria degli Angeli concluderà l'incontro nazionale degli animatori dei pellegrinaggi dell'UNITALSI.