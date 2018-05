Assisi, i balconi fioriti diventano uno spettacolo: premio al miglior allestimento floreale

Tornano i concorsi che premiano i balconi e gli allestimenti floreali più belli. Gli avvisi e le schede di partecipazione, spiega in una nota il Comune di Assisi, sono state pubblicati e la scadenza è prevista il 30 maggio alle ore 13. Mentre per il concorso “Inforate”, la scadenza è stata fissata al 25 maggio.

I due concorsi sono eventi di antica tradizione che tendono a rendere la città e il suo territorio più accogliente e gradevole attraverso i fiori, simbolo di bellezza e di rinascita primaverile. L’utilizzo dei fiori, come ornamento, richiama alla memoria la “Festa delle mazze fiorite”, per via dei lunghi bastoni ornati di fiori spontanei che gli assisani portavano in pellegrinaggio al Subasio nella festività dell’Ascensione; “mazze” che fino al 1957 venivano premiate in base alla loro bellezza. Per la realizzazione venivano usati i bellissimi fiori del Subasio: bianchi narcisi, rossi ciclamini, azzurri “non ti scordar di me”.

In questo spirito di rinascita, nel solco della tradizione, l’Amministrazione comunale di Assisi ha istituito, per la prima volta, per il Concorso “Balconi Fioriti”, Premi speciali per quei balconi e/o finestre che risulteranno notevolmente “rivitalizzati” rispetto alla stato precedente, attestato sulla base di apposita documentazione fotografica a colori, da presentare, a cura del partecipante, all’atto dell’ iscrizione al concorso. Tali premi verranno assegnati solo a nuovi concorrenti rispetto alla precedente edizione 2017.

A valutare gli allestimenti di entrambi i concorsi, ci sarà un’apposita Commissione, costituita dai rappresentati delle Pro Loco del territorio e presieduta da un Responsabile comunale. Gli avvisi e le schede di partecipazione sono disponibili nel sito ufficiale del Comune (Home page e sezione Avvisi) o reperibili presso l’Ufficio Turismo di Piazza del Comune 22 (tel. 0758138680).