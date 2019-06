Ad Assisi il Calendimaggio Open, per vivere il Calendimaggio anche in estate

Le atmosfere di Calendimaggio non terminano con il mese di maggio, ma continuano con le iniziative estive “collaterali” di Calendimaggio Open, da giugno a settembre, per permettere anche ai turisti di scoprire la magia di una festa senza tempo. Si parte con gli appuntamenti dedicati alla musica antica, strumentale e cantata (realizzati in collaborazione con i cori e i musici di Magnifica Parte de Sotto e Nobilissima Parte de Sopra) e alla commedia dell’arte. In programma quattro eventi in tre diverse piazze di Assisi, di cui due – quelli teatrali – trasmessi anche in streaming, grazie alla sempre preziosa collaborazione di Umbria Webcam.



La versione estiva di Calendimaggio Open parte sabato 29 giugno alle 19 in Piazza del Comune, va in scena Don Chisciotte di Stivalaccio Teatro. Domenica 30 giugno alle 21 va invece in scena l’evento musicale con il coro della Nobilissima Parte de Sopra e il coro dei Piccoli Mammoni e con i musici di Parte de Sopra.



Il 6 luglio alle 21, in Piazza San Pietro, è la volta invece de il Primo miracolo di Gesù Bambino tratto da Mistero Buffo, con Mathias Martelli e per la regia Eugenio Allegri.

Il 7 luglio alle 21, di nuovo in Piazza San Pietro, l’evento musicale con il Coro della Magnifica Parte de Sotto, insieme ai musici e ai Piccoli Cantori, sempre della Magnifica Parte de Sotto. Dopo luglio, ulteriori manifestazioni andranno in scena il 30-31 agosto e 1 settembre e il 13-14 e 15 settembre, quando tornerà ‘Non solo medioevo’, per far conoscere ai turisti il Calendimaggio ‘contaminandolo’ con la modernità.