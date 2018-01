Ad Assisi la magia dei presepi nel giorno dell'Epifania: c'è anche quello vivente con oltre figuranti..

Assisi città dei Presepi si prepara per le rappresentazioni viventi della Nascita di Gesù che animeranno il territorio oggi e domani; rievocazioni suggestive che saranno visitate dal Sindaco Stefania Proietti.

A partire dal Presepe vivente di Petrignano che da 38 anni con oltre cento figuranti, tutti volontari del paese, dà vita ad ogni vicolo e ogni angolo del borgo medievale sulle rive del fiume Chiascio, creando un'atmosfera magica e riproponendo scorci di vita quotidiana e scene di attività artigianali di duemila anni fa ai tempi della nascita di Gesù. Ogni anno il ricavato del Presepe è devoluto in beneficenza. Oggi alle 16:30 è previsto l’arrivo dei Re Magi e la sfilata; a seguire la rappresentazione per le vie del paese che durerà fino alle 19.00.

Alle 18.00 il Sindaco sarà al Castello di San Gregorio, altro borgo che vanta una lunga tradizione nella rappresentazione storica della natività con il Presepe vivente ormai giunto alla sua XVIII edizione. Durante la rappresentazione nella chiesa di San Gregorio situata dentro il castello viene celebrata l’Adorazione Eucaristica al Santissimo Sacramento: chiunque può entrare e partecipare con canti e preghiere. Un momento di raccoglimento per vivere a pieno il significato del Natale. Il giorno dell’Epifania, anche san Gregorio proporrà la sfilata conclusiva dei Re Magi e tutti i figuranti a partire dalle 17.00 e la rappresentazione proseguirà fino alle 19.30.

Infine il 7 gennaio sarà la volta del Presepe vivente di Armenzano che dopo essere stato il 5 gennaio ad Amatrice per portare un messaggio di speranza e rinascita alle popolazioni terremotate tornerà nel magnifico borgo medievale dove da venti anni gli abitanti portano in scena la storia della Natività. Domenica appuntamento dalle 16:30 alle 19:00 nell’incantevole borgo di Armenzano illuminato solo da torce e piccoli focolari per un tuffo emozionante nel passato.

Visita del Sindaco anche nel Chiostro della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola dove il 6 gennaio alle 17.00 si terrà la rappresentazione sul Natale del Signore in forma di musical dal titolo “E il Verbo si fece carne”, con la partecipazione di Elisa Bovi e Frate Alessandro.