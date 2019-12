"Aspettando il Natale" a Sellano, dall'8 Dicembre il borgo della Valnerina si addobba a festa

Nel giorno in cui tradizionalmente le famiglie italiane preparano l’albero di Natale, l’8 dicembre, anche la città di Sellano rispetterà quella che è ormai divenuta una tradizione. Domenica, infatti, il borgo della Valnerina si immergerà nelle atmosfere natalizie con un evento in piazza caratterizzato da luci, suoni, spettacoli e mercatini di Natale.

La prima edizione di ‘Aspettando il Natale’ prenderà il via alle 10 con la Messa nella chiesa di san Francesco e l’apertura dei mercatini nel centro storico. Alle 12:30, poi, tutti in taverna per il pranzo con menù a base di piatti tipici.

Nel pomeriggio sono previsti giochi popolari e gara di briscola, mentre i bambini di Sellano addobberanno l’albero di Natale con le loro creazioni. Albero che, arricchito delle tradizionali luminarie, verrà quindi acceso alle 18 davanti al pubblico. La giornata si concluderà con lo spettacolo di Mangiafuoco.

Tutto la giornata sarà allietata dagli stornellatori de Lu Trainanà e dalle note natalizie degli Zampognari di Fermo. Sono, inoltre, previste degustazioni di dolci e vin brulè.