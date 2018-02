Al Lyrick di Assisi, il celebre trasformista Arturo Brachetti in "Solo"

Arriva in Italia, e anche a Perugia al Teatro Lyrick, il nuovo atteso show del celebre trasformista Arturo Brachetti: parliamo di "Solo", un vero e proprio assolo del grande artista che torna sul palcoscenico come unico protagonista dopo i successi dei suoi precedenti lavori. Reale e surreale, verità e finzione, magia e realtà: tutto è possibile insieme ad Arturo Brachetti, il grande maestro internazionale di quik change che ritorna con un grande spettacolo in cui immergersi lasciando a casa la razionalità.

Lo spettacolo si terrà venerdì 16 marzo alle 21.15.