Arti e mestieri del Trasimeno immortalati al collodio umido, la mostra a Passignano

Dal 1 al 18 ottobre Passignano ospita la mostra “L'amore ai tempi del collodio. Antichi arti e mestieri del Trasimeno nella foto al collodio umido”, presso i locali della Rocca Medievale.

La Mostra è itinerante ed é già stata ospitata da altri comuni lacustri.

Marco Pareti é l'ideatore dell'iniziativa, Rosanna Milone, ha contribuito all'organizzazione e progettazione iniziale e Stefano Fasi, fotografo digitale professionista che si è appassionato alla tecnica del collodio umido. Nel primo semestre dello scorso anno, i tre a bordo di un camper, dove é stata allestita una camera oscura, hanno individuato, conosciuto, intervistato e fotografato delle fantastiche persone che con tanto amore e arte, continuano a essere i rari custodi di antichi mestieri e tenutari di preziose conoscenze tramandate da generazioni.

Manipolare il giunco per i cesti, scalpellare la pietra serena, realizzare reti da pesca, lavorare il cannino lacustre, cucire merletti con il filet modano, pescare con la tecnica tradizionale, riparare vecchie barche da pesca in legno, potare l'ulivo secolare, arare la terra degli avi, cucinare il pesce come tradizione comanda, estrarre l'olio dalle olive con macine a pietra, queste sono solo alcune delle meravigliose attività che queste fantastiche persone svolgono tutti i giorni, spesso da una vita e sempre con passione. Queste attività sono state immortalate con una antica macchina fotografica restaurata e perfettamente funzionante della seconda metà dell'ottocento, un'Astoria in legno di ciliegio da Marco Pareti (ideatore dell'iniziativa), Rosanna Milone (coorganizzazione e progettazione iniziale) e il fotografo digitale Stefano Fasi.

La mostra è patrocinata dal Comune di Passignano e allestita con il supporto della Pro Loco.