All'Artemisia si parla d'amore..arte, musica, storia e i segreti piccanti della "Perugia a luci rosse"

All’Artemisia, fruttuosa intersezioni tra le arti. Alla mostra del pittore Lorenzo Fonda si somma l’iniziativa dell’Associazione “Via dell’Armonia” che propone una conversazione sul libro “Perugia a luci rosse” del nostro Inviato Cittadino.

La presidente Ivana Mascelloni Liotti introduce, da esperta d’arte e cultrice di poesia, il discorso sulla condizione femminile nei secoli e sul significato simbolico del colore.Pennellate di poesia in lingua perugina dell’attore Leandro Corbucci che propone la pagina di Claudio Spinelli e di altri autori nella lingua del Grifo.

Giuseppe Fioroni chiosa con intermezzi musicali in tema di amore e disamore.Lorenzo Fonda, medico e pittore, oltre che uomo di vaste esperienze, si sofferma su temi di carattere affettivo e sanitario.

Sandro Allegrini ripercorre le tappe fisiche dei luoghi perugini dell’amore prezzolato: da Malacucina a via della Viola, da via del Melo a via del Poeta, dalla Conca a Porta Sant’Angelo. Il tutto intercalato da momenti di interlocuzione del pubblico, soprattutto femminile. “Perché il libro – dice Allegrini – è dalla parte delle donne”.