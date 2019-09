Arte in movimento, arrivano i laboratori d'arte sul Minimetrò per il Festival della Famiglia

In occasione del “Festival della Famiglia” in programma a Perugia dal 22 al 29 settembre 2019, Minimetrò S.p.A. propone insieme a SIRIPARTE, Associazione umbra che da tempo lavora utilizzando l’arte come mezzo educativo, laboratori d'arte per famiglie all'interno delle vetture del Minimetrò ispirati alle opere di Gerardo Dottori.

L’evento viene organizzato in collaborazione con il Comune di Perugia, il Museo Civico Palazzo della Penna, Munus Arts & Culture, Associazione Nazionale Famiglie Numerose ed ha il certificato Family Friendly.

L’iniziativa è prevista per giovedì 26 settebre a partire dalle ore 16.00 dalla stazione di Pian di Massiano sino alla stazione Pincetto per giungere, a piedi, al Museo Civico Palazzo della Penna.

Durante il viaggio di andata, all’interno della vettura del Minimetrò, i partecipanti fruiranno di pillole d’arte sul movimento Futurista e su Gerardo Dottori che approfondiranno al Museo con una visita guidata.

Lungo il viaggio di ritorno all’interno della vettura, si realizzerà il laboratorio “Siamo tutti Dottori”, dove i partecipanti dovranno creare un’opera d’arte sul paesaggio contemporaneo visto dal Minimetrò rielaborando, in modo personale, le opere e lo stile dell’artista perugino.

La partecipazione è gratuita per i minori di 14 anni mentre il costo per gli adulti è di € 5.00 (laboratorio d’arte + ingresso museo).

Prenotazione obbligatoria al n. 3385864060, oppure al n. 3339921616, via mail: laboratorisiriparte@gmail.com.