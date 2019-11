Arriva a Perugia la Festa della Rete, la presentazione il 5 Novembre

La ‘Festa della Rete’, giunta alla sua 13esima edizione, torna per la seconda volta consecutiva a Perugia dall’8 al 10 novembre 2019.

‘Connessi e sostenibili’ è il tema scelto quest’anno per la tre giorni con la più importante manifestazione dedicata al mondo della Rete e che sarà presentata, insieme ai ‘Macchianera Internet Awards’ (gli oscar del web), nel corso di una conferenza stampa martedì 5 novembre alle ore 11:00, a Palazzo Baldeschi di Perugia.

Palazzo Baldeschi che è sede, tra l’altro, della mostra ‘Unforgettable Umbria’ prorogata proprio in occasione dell’evento e per l’arrivo nel capoluogo umbro di turisti, influencer e numerosi personaggi per confrontarsi sul mondo 2.0.

La Festa della Rete riunisce, ogni anno, tutto ciò che in Italia gravita attorno alle community della Rete.