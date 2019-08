Tutto pronto per "Mantignana in Settembre", dal 30 agosto all'8 settembre

Sta per arrivare la 48esima edizione di ‘Mantignana in settembre – Sagra del pollo all’arrabbiata e dei prodotti tipici umbri’ che dal 30 agosto all’8 settembre animerà il borgo umbro grazie ai volontari del locale circolo Arcs, con spettacoli, musica, eventi sportivi, giochi popolari e gustosi piatti della tradizione locale.

Stand gastronomici aperti ogni sera dalle 19.30 con un ricco menù di piatti tipici, oltre naturalmente al pollo all’arrabbiata, specialità della sagra. Via agli intrattenimentidalle 21 e, per i più giovani, intrattenimento serale al Katooba Pub con musica live e dj set dalle 22.

Tra gli eventi collaterali, domenica primo settembre alle 10 la gara di enduro, valida per il campionato regionale Uisp, e alle 15 la gara ciclistica categoria allievi “Strade bianche di Mantignana”, trofeo Pippo Pioppi. Lunedì 2 settembre alle 19 raduno al piazzale dell’Arcs dei partecipanti alla santa messa alla Croce del soldato e alle 21 tradizionale fiaccolata di ritorno. Nel palco principale va in scena invece la commedia ‘Capre e onorevoli o onorevoli capre?’ presentata dalla compagnia teatrale Il carro di Chiugiana. Mercoledì 4 settembre torna il teatro con lo spettacolo dialettale ‘Separazione consensuale’, presentato da Giancarlo Pacini e l’Arciteatro di Ponte Valleceppi. Domenica 8, giornata conclusiva di Mantignana in settembre con tanti appuntamenti: alle 9 al via il terzo ‘Motoraduno Mantignana’ in collaborazione con il club Marco Papa, e sempre allo stesso orario si può partecipare alla passeggiata intorno alle colline del borgo. Nella stessa giornata è prevista anche la terza esposizione amatoriale dei cani di razza e meticci (informazioni e prenotazioni fains.87@gmail.com o 349.0981477). Alle 18 la Santa messa festiva mentre alle 19.30 l’Asd Pattinaggio artistico San Mariano presenta l’esibizione di singolo, coppia danza e solo dance. Per maggiori informazioni sulla manifestazione Mantignana in settembre si può consultare la pagina Facebook ‘Circolo ARCS Mantignana & Katooba pub’.