Arriva la Super Pasqua Lego al Quasar: laboratori per i più piccoli, caccia al tesoro e tante altre iniziative

Sarà una ‘Super Pasqua Lego’ quella che si annuncia al Quasar Village da venerdì 23 marzo a lunedì 2 aprile. La scena sarà dominata dai mattoncini Lego®, ‘compagni’ di giochi per generazioni di bambini e amati anche dagli adulti. Nonostante i sessant’anni di età, compiuti a gennaio 2018, questo gioco è ancora attuale e si mostrerà in tutta la sua piena e colorata forma nell’esposizione di Diorami Lego®, da venerdì 23 a sabato 31 marzo, nella galleria commerciale della struttura. I bambini, poi, potranno liberare la fantasia impegnandosi a costruire un robot nei laboratori in programma sabato 24, domenica 25, venerdì 30, sabato 31 marzo e lunedì 2 aprile, dalle 16 alle 20. Il centro commerciale resterà aperto, infatti, anche a Pasquetta, giorno in cui dalle 15.30 sarà organizzata una caccia al tesoro in compagnia dei cosplayer. Per tutto il periodo di ‘Super Pasqua Lego’, inoltre, due maxi robot di Mazinga Z e Jeeg Robot saranno presenti in galleria per farsi immortalare in foto ricordo con i visitatori del centro commerciale che potranno condividerle con l’hashtag ufficiale #superpasqualego.

E siccome non è Pasqua senza uova c’è anche un’altra iniziativa: il 29 (dalle 16 alle 20), il 30 e 31 marzo (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20) se si acquista un regalo nei negozi della galleria dal valore di 20 euro almeno, potrà essere confezionato gratuitamente in un uovo di finissimo cioccolato.