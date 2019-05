Città della Domenica, dal 1 Giugno arriva il "Bosco Parlante"

La Città della Domenica è pronta ad accogliere i suoi visitatori, grandi e piccini, con una nuova attrazione, il ‘Bosco parlante’, che sarà aperto al pubblico da sabato 1 giugno. Un percorso di oltre 300 metri all’interno del bosco naturale che il parco alle pendici del Monte Pulito ospita “che si trasforma in un’avventura per tutta la famiglia – spiegano dalla Città della domenica – per imparare ad ascoltare la natura. Chi lo visiterà sarà protagonista di un’avvincente storia attraverso alberi parlanti e prove da superare per diventare messaggeri degli alberi”.

La nuova attrazione, che ha necessitato di mesi di lavoro, è stata ideata dall’artista internazionale Kiril Cholakov, creatore di diverse attrazioni nei più prestigiosi parchi della riviera romagnola e autore alla Città della domenica del restyling del Castello della Bella addormentata.