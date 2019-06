Arriva il Chroma Festival a Bastia Umbra dal 7 al 9 Giugno

Dal 7 al 9 Giugno prossimi Bastia Umbra si tinge del Chroma Festival, in programma anche quest’anno presso l’area verde di Borgo I° Maggio: si tratta di un festival indipendente a ingresso gratuito organizzato in collaborazione con il Comune di Bastia Umbra – Settore Sociale dai giovani del territorio, con musica, cibo e intrattenimento. Inoltre, nell’area market, artigianato italiano ed internazionale, dischi e vinili, prodotti alimentari tipici, pelletteria, composizioni artistiche e molto altro ancora.

Ad arricchire l’edizione 2019 è la presenza di artisti internazionali per il venerdì sera: i Delta sleep – band britannica rivelazione del math rock - affiancati per le altre due giornate da Bruno Belissimo (DJ e produttore italo – canadese) e Lion D (cantante reggae italo – nigeriano).

La line - up del festival sarà poi completata da una moltitudine di Band e DJs, locali e non, che spazieranno dal rock all’elettronica, dal reggae alla black music. A condizionare parte della scelta artistica è stato il Chroma Winter Festival, contest che si è svolto in quattro serate tra gennaio e aprile 2019. Attrazioni di tipo artistico, culinario e commerciale – tra le quali un’area chill, uno skate park, mostre ed esposizioni, street market, live painting, live writing e molto altro ancora creeranno infine la cornice ideale per i live set delle tre giornate.