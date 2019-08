Da oggi a domenica a Bevagna è "Comiciack", Festival della Commedia all'italiana

Arriva a Bevagna “Comiciak”, il Festival della commedia all'italiana. Venerdì 30 agosto prenderà il via la terza edizione della kermesse in memoria della figura di un illustre concittadino, Mario Mattòli. Il regista bevanate è stato tra i precursori della commedia all'italiana nel cinema e sua è la firma su oltre 80 film, molti dei quali in collaborazione con Totò. In carriera il bevanate Mattòli ha lanciato sul grande schermo personaggi come Alberto Sordi, Virna Lisi, Pippo Franco, Ciccio Ingrassia e Franco Franchi. Tra le novità di quest'anno, anche un premio rivolto alle giovani promesse del cinema.

IL PROGRAMMA

Dopo Luca Verdone e Pippo Franco, quest'anno il premio in ricordo di Mario Mattòli andrà al famoso regista e produttore cinematografico, Enrico Vanzina. Lo sceneggiatore sarò presente venerdì 30 agosto e alle 18 nell'auditorium di “Santa Maria Laurentia” sarà intervistato da Fabio Melelli, docente di storia del cinema all'Università per Stranieri di Perugia. Il 31 agosto Enrico Vanzina riceverà il “Premio Mario Mattòli” a palazzo Lepri (ore 18) e a seguire si svolgerà l'inaugurazione di una sala dedicata a Mario Mattòli,

Sempre venerdì 30 e sabato 31 agosto, in piazza Filippo Silvestri cinema all'aperto con due film sceneggiati da Enrico Vanzina: “Un matrimonio da favola” e “I Mitici – colpo gobbo a Milano”. Entrambe le proiezioni sono in programma alle 21.30. In caso di maltempo, la proiezione dei film verrà realizzata al chiuso, all'auditorium “Santa Maria Laurentia” o in teatro.