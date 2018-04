Arezzo Wave, a un passo dalla vittoria: sei band umbre arrivano in finale, ecco chi sono

In dirittura d’arrivo sul calendario del mese di aprile, ritorna alla Darsena Live Music un appuntamento ormai classico, che punta i riflettori sui più interessanti artisti umbri in circolazione. Venerdì 27 aprile (ore 22.30, ingresso gratuito) il locale del Trasimeno ospiterà la finale regionale del contest Arezzo Wave Live Band, il primo concorso live in Italia sia per capillarità che per numero di iscritti, con un record di 1496 partecipanti, interamente gratuito.

Il vincitore avrà la possibilità di esibirsi nei molti festival partner di Arezzo Wave ed essere scelto come Arezzo Wave Live Band 2018. Sei gli artisti scelti dalla giuria umbra: il cantautore Puscibaua, figlio tanto del folk americano ed europeo quanto dei Nirvana, La mano sinistra, one-man band che unisce elementi synth-pop e indie a sonorità acustiche, il progetto dal respiro internazionale In Wave, la band di stampo cantautorale - autobiografico Grandi insegne il grande allibratore, Eezu, moniker di Riccardo Tesorini, studente di Musica elettronica al Conservatorio di Perugia, e la band alternative rock Miptera.

Dopo la serata con protagonista la musica umbra, alla Darsena spazio ancora ai live. Inventori della personale formula definita “Balkan sexy music”, i musicisti della Babbutzi Orkestar saliranno sul palco della Darsena sabato 28 aprile (ore 23.30, ingresso gratuito).