Arena del Borgo Bello, un'estate piena di spettacoli e intrattenimento per tutta la famiglia

Ricco e variegato programma quest'anno per l’Arena del Borgo Bello, un anfiteatro circondato dal verde, situato in via del Cortone, nel centro storico di Perugia, accanto al Circolo del Tempo bono e adiacente al Teatro di Figura Perugia. Quest’estate infatti si terranno in questo luogo ben 26 appuntamenti, per accontentare il pubblico di ogni età, dai bambini agli anziani, arricchendo l’offerta culturale della città.

Tante proposte di intrattenimento, tra cui il seguitissimo teatro per ragazzi, che anche quest’anno avrà il suo appuntamento fisso il giovedì sera, con “Figuratevi...tutta l’estate”, anticipazione del grande evento che si svolge da 32 anni a Perugia a fine agosto (che quest’anno per la prima volta sbarcherà in Valnerina dal 18 al 25 agosto e in particolare a Norcia il 24 e 25 agosto).

Dopo il successo delle scorse due edizioni, torna l’appuntamento settimanale per i bambini e le famiglie, tutti i giovedì dal 27 giugno all’8 agosto. Dalle ore 18.30 i bambini saranno coinvolti in attività di laboratorio e di gioco, ad ingresso libero, in cui loro sono direttamente protagonisti. Alle ore 21, inizieranno gli spettacoli serali di teatro per ragazzi, in particolare burattini e marionette, realizzati da importanti compagnie italiane di teatro per ragazzi, con biglietto di ingresso a € 5.

Per tutti gli eventi in programma è possibile inoltre cenare su prenotazione al Circolo del Tempo Bono.

L’Arena del Borgo bello è dunque un luogo ideale per passare delle piacevoli serate estive con la famiglia e non solo.